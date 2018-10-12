На военном складе под Черниговом возросла интенсивность взрывов

В Черниговской области Украины увеличилась интенсивность взрывов на военном складе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минобороны страны.

По данным агентства, интенсивность взрывов возросла из-за порывов ветра, который создает новые очаги тления.

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Как отмечается, в настоящее время на территории склада работает пожарная техника и 15 групп разминирования.

Ранее сообщалось, что взрывы участились после пожара на складе боеприпасов на Украине.