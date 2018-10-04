Глава Пентагона пригрозил России ответом на нарушение ДРСМД

Министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал ответить на действия России, если руководство страны не вернется к соблюдению договора о ракетах средней и меньшей дальности, передает РИА «Новости».

Таким образом он подтвердил слова постоянного представителя США в НАТО Кей Бэйли Хатчсон, ранее заявившей, что США могут нанести удар по ракетам, которые производит Россия.

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«Как ясно дала понять постпред Хатчисон, Россия должна вернуться к соблюдению договора по РСМД, или США должны будут отреагировать на это бесцеремонное игнорирование ограничений договора», — сказал Мэттис.

Он отметил, что США могут рассмотреть для ответа варианты «в сфере дипломатии и обороны».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил Хатчисон о готовности американской армии превентивно уничтожать российские ракеты.