Столтенберг: НАТО обеспокоена ситуацией в Азовском море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен ситуацией в Азовском море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона якобы создает препятствия для торговых судов в Азовском море.

Он также добавил, что НАТО обсуждает данную проблему с правительством Украины.

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Столтенберг подчеркнул, что альянс обеспокоен ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что МВД Украины увеличивает присутствие в акватории Азовского моря.