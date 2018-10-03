Столтенберг: НАТО обеспокоена ситуацией в Азовском море
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен ситуацией в Азовском море. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, российская сторона якобы создает препятствия для торговых судов в Азовском море.
Он также добавил, что НАТО обсуждает данную проблему с правительством Украины.
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Столтенберг подчеркнул, что альянс обеспокоен ситуацией на Украине.
Ранее сообщалось, что МВД Украины увеличивает присутствие в акватории Азовского моря.