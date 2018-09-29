Новые украинские БТР высмеяли в сети

Пользователи сети с высмеяли новые украинские бронетранспортеры «Буцефал», передает РИА «Новости»..

Ранее пресс-центр штаба Операции объединенных сил сообщил, что БТР-4 «Буцефал» были переданы на вооружение украинской армии.

Пользователи социальных сетей посмеялись, что БТР сделаны из пластилина, похожи на клетки для хомячков и пригодны только для того, чтобы «вывозить навоз».

Отмечается, что в ЛНР к украинской разработке также отнеслись с иронией. Официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко заявил, что БТР-4 поражается даже стрелковым оружием. По его словам, Киев пытался продать «Буцефалы» некоторым зарубежным странам, однако все машины были возвращены из-за недочетов конструкции.