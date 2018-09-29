Стала известна реакция ЕС на приказ о полной боеготовности в Сербии

Чиновник в структурах Евросоюза, пожелавший остаться неизвестным, рассказал о реакции руководства ЕС на сообщения о ситуации на севере Косово, где президент Сербии Александар Вучич приказал привести армию в состояние высшей боевой готовности из-за того, что спецназ Косово занял подходы к озеру на контролируемой Белградом ГЭС, передает РИА «Новости».

«Мы серьезно относимся к такого рода сообщениям и поддерживаем тесные контакты со всеми соответствующими сторонами», — рассказал источник.

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По его словам, в ЕС поддерживают контакты с представителями Косово в том числе на местах. Он также подчеркнул, что в ЕС рассчитывают на спокойную и сдержанную реакцию всех сторон.

Ранее сообщалось, что Вучич привел армию в полную боеготовность из-за действий Приштины в Косово.