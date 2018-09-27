Трамп «разрешил» России и Сирии проводить точечные операции в Идлибе

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает допустимыми точечные операции России и Сирии против террористов в Идлибе. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Американский президент отметил, что выступает против масштабной операции в сирийском Идлибе, и сообщил, что призвал администрацию США «не допустить» крупной операции в этой провинции.

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«Но это не значит, что они (Россия и Сирия. — «Газета.Ru») не могут быть избирательными и делать с террористами то, что надо делать», — сказал Трамп.

По его словам, масштабная операция в Идлибе приведет к гибели «миллионов людей». Трамп также назвал своей заслугой то, что операция так и не началась.

Ранее Трамп поблагодарил Россию за «замедление» военных действий в Идлибе.