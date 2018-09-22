Число погибших при теракте на военном параде в Иране возросло

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В результате теракта на военном параде в городе Ахваз на юго-западе Ирана погибли по меньшей мере 24 человека, передает Reuters.

Среди жертв атаки 12 военных Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Более 60 человек получили ранения.

Ранее заместитель губернатора провинции Хузестан отметил, что число жертв, вероятно, возрастет, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт на военном параде на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов».