Путин посетил освящение закладного камня храма ВС России

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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных сил России, сообщает РИА «Новости».

Храм планируется построить на территории парка «Патриот» рядом с подмосковной Кубинкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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В церемонии также приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

После церемонии запланировано заседание Военно-промышленной комиссии, которая занимается реализацией политики государства в сфере ОПК, военно-технического обеспечения обороны и безопасности страны.

С идеей создания храма в честь Вознесения Христова в феврале 2018 года выступил Шойгу, позже было получено благословение от патриарха Кирилла.