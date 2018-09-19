Путин посетил освящение закладного камня храма ВС России
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных сил России, сообщает РИА «Новости».
Храм планируется построить на территории парка «Патриот» рядом с подмосковной Кубинкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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В церемонии также приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
После церемонии запланировано заседание Военно-промышленной комиссии, которая занимается реализацией политики государства в сфере ОПК, военно-технического обеспечения обороны и безопасности страны.
С идеей создания храма в честь Вознесения Христова в феврале 2018 года выступил Шойгу, позже было получено благословение от патриарха Кирилла.