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Задержанный в Приморье за кражу американский военный признал вину

Военнослужащий США Блэк признал вину и сотрудничает со следствием в Приморье

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Обвиняемый в краже в Приморье американский военнослужащий Гордон Блэк признал вину и сотрудничает со следствием. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы региона сообщает ТАСС.

Общение со следствием происходит на английском языке через переводчика.

Блэк является фигурантом уголовного дела, его обвиняют по статье 158 часть 2 пункт «в» УК РФ: «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». В случае признания судом вины максимально возможное наказание — до пяти лет лишения свободы.

По данным МВД, 34-летний американец обокрал 32-летнюю гражданку России. Интернациональная пара познакомилась в Южной Корее, куда девушка приехала на заработки. После того, как гражданин США 10 апреля приехал к россиянке, они поссорились, после чего та обнаружила пропажу крупной денежной суммы и обратилась в полицию.

Ранее армия США начала расследование после ареста во Владивостоке военного Блэка.

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