Рогов заявил о расстрелах пограничниками на Украине убегающих от мобилизации украинцев

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов заявил, что украинские пограничники расстреливают своих граждан, которые, спасаясь от мобилизации, пытаются бежать в Румынию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, значительное количество украинцев, рассчитывая спастись от мобилизации, вплавь переправляется через пограничную реку Тиса в Румынию. Украинские пограничники открывают по ним прицельный огонь. Уже известно минимум о 20 убитых.

Рогов подчеркнул, что румынские власти фиксируют такие расстрелы, однако по согласованию с Украиной, Европейским союзом и США умалчивают об этом.

До этого сообщалось, что украинские власти развернули в Харькове блокпосты для удержания в городе мужчин, подлежащих мобилизации.

15 мая бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что граждане Украины могут начать гражданскую войну из-за ужесточения мобилизации.

Ранее стало известно, что Украина готовит тотальную мобилизацию в нескольких городах.