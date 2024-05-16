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Рогов заявил о расстрелах пограничниками на Украине убегающих от мобилизации украинцев

Рогов: пограничники Украины расстреливают убегающих от мобилизации украинцев

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Shutterstock

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов заявил, что украинские пограничники расстреливают своих граждан, которые, спасаясь от мобилизации, пытаются бежать в Румынию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, значительное количество украинцев, рассчитывая спастись от мобилизации, вплавь переправляется через пограничную реку Тиса в Румынию. Украинские пограничники открывают по ним прицельный огонь. Уже известно минимум о 20 убитых.

Рогов подчеркнул, что румынские власти фиксируют такие расстрелы, однако по согласованию с Украиной, Европейским союзом и США умалчивают об этом.

До этого сообщалось, что украинские власти развернули в Харькове блокпосты для удержания в городе мужчин, подлежащих мобилизации.

15 мая бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что граждане Украины могут начать гражданскую войну из-за ужесточения мобилизации.

Ранее стало известно, что Украина готовит тотальную мобилизацию в нескольких городах.

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