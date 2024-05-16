Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Болгарии заявили, что покушение на Фицо угрожает стабильности демократии в Европе

Президент Радев обеспокоился стабильностью в Европе после инцидента с Фицо

close
100%
Dan Morar/Shutterstock

Президент Болгарии Румен Радев выразил осуждение в связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, подчеркнув, что такие действия представляют угрозу для стабильности демократических процессов в Европе. Об этом он написал в социальной сети X.

«Болгария категорически осуждает жестокий инцидент, произошедший с премьер-министром Словакии. Это насилие подрывает основы демократии в Европе и является абсолютно неприемлемым», — говорится в заявлении политика, опубликованном в социальной сети.

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлове. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе.

После появилось сообщение, что премьер-министр Словакии после операции находится в искусственной коме.

Ранее Роберт Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, в прошлом месяце публично выражал опасения в возможном совершении насилия в отношении одного из правительственных чиновников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами