В Болгарии заявили, что покушение на Фицо угрожает стабильности демократии в Европе

Президент Болгарии Румен Радев выразил осуждение в связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, подчеркнув, что такие действия представляют угрозу для стабильности демократических процессов в Европе. Об этом он написал в социальной сети X.

«Болгария категорически осуждает жестокий инцидент, произошедший с премьер-министром Словакии. Это насилие подрывает основы демократии в Европе и является абсолютно неприемлемым», — говорится в заявлении политика, опубликованном в социальной сети.

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлове. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе.

После появилось сообщение, что премьер-министр Словакии после операции находится в искусственной коме.

Ранее Роберт Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, в прошлом месяце публично выражал опасения в возможном совершении насилия в отношении одного из правительственных чиновников.