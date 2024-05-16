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Артиллеристы российской армии нанесли массированные удары по позициям ВСУ

Российская артиллерия нанесла массированные удары по позициям ВСУ на Харьковщине

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские артиллеристы группировки «Север» нанесли массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом в интервью РИА Новости рассказал командир мотострелкового батальона с позывным «Балашов».

По словам офицера, артиллерийская подготовка проводилась массировано, что значительно упростило заход штурмовых групп. «Балашов» отметил, что без проведения такой артподготовки штурмовикам сложно продвигаться вперед. Противник встречает их сильным огнем, применяя и стрелковое оружие, и тяжелое вооружение.

Командир подчеркнул, что хорошая артподготовка, точный удар по целям, уничтожение тяжелой техники украинской армии способствует снижению морального духа врага и укреплению боевого духа российских солдат.

До этого бывший командующий 7-й танковой бригадой ВС Франции отставной генерал Николя Ришу сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены перемещать свои войска из районов под Авдеевкой и Артемовском в направлении Харькова.

Ранее сообщалось, что Украину предупредили о возможном поражении в 2025 году.

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Операция на Украине
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