Израиль допускает проведение операции в Рафахе без поддержки США

Израиль допускает продолжение своей военной операции в Газе даже без поддержки со стороны США. Такое заявление сделал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNBC.

«Я надеюсь, что мы сможем прийти к единому мнению с Соединенными Штатами, мы разговариваем с ними, но в конечном итоге мы делаем то, что должны сделать, чтобы защитить жизнь нашей нации», — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер признал наличие разногласий с США по действиям в Рафахе, однако заявил, что усилия Израиля необходимы, «чтобы обеспечить свое выживание и свое будущее».

11 мая газета Washington Post сообщала, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена предлагает Израилю секретные разведданные, связанные с местонахождением лидеров палестинского движения ХАМАС, в обмен на отказ от полномасштабного вторжения в Рафах. Однако, несмотря на это, Израиль все равно одобрил начало операции.

13 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление Израиля на город Рафах в секторе Газа может создать анархию и хаос на Ближнем Востоке. По его мнению, даже после осуществления операции Израиля в городе останутся многочисленные члены палестинского движения ХАМАС и проблема все равно не будет решена.

14 мая стало известно, что израильские танки вошли в восточную часть Рафаха.

По данным Агентства ООН по делам палестинских беженцев, около 450 тыс. палестинцев покинули Рафах за последнюю неделю на фоне активизации военных действий со стороны Израиля.

Ранее в МИД Турции заявили о том, что переговоры по Газе зашли в тупик.