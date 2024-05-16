Главы МЧС и Минстроя прибыли в Тюменскую область из-за паводка

Для контроля работ по сдерживанию паводка в Тюменскую область прибыли главы МЧС и Минстроя России. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС.

В Тобольске Александр Куренков и Ирек Файзуллин провели рабочее совещание и заслушали доклад об укреплении дамб у федеральной трассы Тюмень — Омск рядом с селом Абатское и в районе города Ишим. Другой темой совещания было оказание помощи пострадавшему населению и реализация мер социальной поддержки.

В МЧС отмечают, что снижение уровня воды по руслу реки Ишим вносит устойчивый характер. На освободившихся от затопления территориях проводятся аварийно-восстановительные работы.

При этом к настоящему времени ситуация с паводком в Тюменской области снова обострилась из-за половодья на Иртыше. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. По его словам, наполняемая водами реки Ишим река Иртыш быстро прибывает в Вагайском районе.

Ранее в Омской области зафиксирован рекордный за восемь лет уровень воды в реке Иртыш.