Россия и Индия обсудят безвиз для россиян

По планам России и Индии, первые переговоры о запуске безвизового группового туристического обмена должны состояться в июне, а подписание соответствующего соглашения планируется до конца текущего года. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев РИА Новости.

«Процесс с групповыми безвизовыми поездками продвигается вперед. Индийская сторона сообщила, что они находятся на завершающем этапе внутригосударственного утверждения и попросили нас предоставить им последний вариант документа, обещая вернуться в ближайшее время. Я думаю, что в июне мы проведем первые консультации с ними относительно проекта соглашения», — заявил Кондратьев на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024».

«Мы планируем подписать соглашение до конца текущего года», — добавил он.

В начале февраля министерство заявило, что намерено запустить безвизовый туристический обмен с Индией в 2024 году, следуя примеру соглашений, заключенных с Китаем и Ираном.

С 1 августа 2023 года Россия и Китай запустили безвизовый групповой туристический обмен в рамках межправительственного соглашения. Также с 1 августа начал действовать безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.

Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» проходит в Казани с 14 по 19 мая.

Ранее МИД РФ рассказал о переговорах по безвизу с Малайзией.