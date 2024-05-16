Штаб Байдена не поддержал предложения Трампа о проведении третьего раунда дебатов

Руководитель предвыборного штаба президента США Джо Байдена Джен Диллон заявила, что предложение бывшего главы государства Дональда Трампа о проведении трех раундов дебатов не будет принято. Об этом сообщает издание Hill.

Диллон подчеркнула, что больше не будет «никаких игр, никакого хаоса и никаких дебатов о дебатах». По ее словам, Байден представил Трампу свои условия, а тот с ними согласился.

Руководитель предвыборного штаба обвинила экс-президента в играх с дебатами. Трамп, по мнению соратников Байдена, постоянно нарушает достигнутые договоренности, неоднократно срывает в самый последний момент проведение дебатов.

До этого сообщалось, что американские спецслужбы считают Россию главной иностранной угрозой выборам президента США.

15 мая Трамп предложил Байдену провести предвыборные дебаты с участием зрителей.

Ранее Байден назвал Трампа неудачником.