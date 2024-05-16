Россиянам рассказали, как домашние животные могут привести хозяина к слабоумию

У людей старше 65 лет, у которых есть собака, вероятность развития слабоумия ниже на 40%. Уход за питомцем предполагает поддержание физической и умственной активности: хозяин чаще выходит из дома на прогулку и взаимодействует с другими людьми, рассказала «Газете.Ru» Наталья Балан, фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы».

А вот наличие кошки, по словам эксперта, повышает риск появления когнитивных нарушений.

«Toxoplasma gondii — облигатный паразит, который встречается у котов. Как правило, заражение происходит через царапины, укусы и в результате несоблюдения гигиенических норм. Зараженность токсоплазмозом в мире — около 35%. Паразит воздействует на работу головного мозга — он проникает в центральную нервную систему и влияет на нейромедиаторы. Поведение человека становится изменчивым, а инфекция может напрямую стать причиной развития психического расстройства», — объяснила специалист.

Особенно, как отметила Балан, негативно токсоплазмоз сказывается на здоровье пожилых людей — потеря мышечной массы, истощение, нарушение когнитивных функций, которые впоследствии могут обернуться деменцией.

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