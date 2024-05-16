Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психиатр объяснил, чем женский алкоголизм отличается от мужского

Врач Муталиев: у женщин более быстрое увеличение толерантности к алкоголю

close
100%
Depositphotos

Алкоголизм — это хроническое заболевание, характеризующееся непреодолимой потребностью в употреблении алкоголя, потерей контроля над употреблением, а также физической и психологической зависимостью от него. Это заболевание оказывает негативное влияние на здоровье, социальную адаптацию и отношения с окружающими. Хотя алкоголизм чаще всего ассоциируется с употреблением спиртных напитков, он также может включать в себя потребление других веществ, приводящих к зависимости. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр «СМ-Клиника» Тимур Муталиев.

«Женский алкоголизм отличается от мужского не только в частоте и интенсивности употребления алкоголя, но и в его последствиях для здоровья. Женщины обычно испытывают более быстрое увеличение толерантности к алкоголю и развитие физической зависимости. Они также более подвержены алкогольным осложнениям, таким как цирроз печени, сердечно-сосудистые заболевания, а также психические расстройства, такие как депрессия и тревожные расстройства», — объяснил специалист.

По словам врача, социокультурные факторы также играют роль в различиях между мужским и женским алкоголизмом. Стереотипно употребление алкоголя чаще ассоциируется с мужской сферой, и женщины с алкогольной зависимостью могут сталкиваться с большим стигматом со стороны общества.

«Лечение алкоголизма у женщин может быть более сложным по ряду причин. Во-первых, физиологические различия между мужчинами и женщинами могут привести к более быстрому развитию физической зависимости у женщин. Кроме того, социокультурные факторы, такие как стигматизация, могут осложнить доступ к помощи и поддержке для женщин с алкогольной зависимостью», — добавил он.

Лечение алкогольной зависимости у женщин обычно включает комбинацию медикаментозной терапии, психотерапии и поддержки. Медикаментозное лечение может включать препараты, направленные на снижение желания употреблять алкоголь и смягчение симптомов отмены. Психотерапия может помочь женщинам разобраться с причинами и последствиями их алкогольной зависимости, а также развить стратегии преодоления соблазна и борьбы с жизненными трудностями без увлечения алкоголем.

«Важным аспектом успешного лечения является также поддержка от близких, а также вовлечение в программы восстановления и групповую терапию, где женщины могут обмениваться опытом и получать поддержку от людей, которые прошли через аналогичные трудности», — резюмировал Муталиев.

Ранее россиянам назвали самые опасные для печени алкогольные напитки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами