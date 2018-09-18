Израиль спросили об исчезновении российского Ил-20 в Сирии

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В пресс-службе армии обороны Израиля отказались комментировать исчезновение российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не комментируем сообщения из-за рубежа», — сообщили в пресс-службе.

Вечером 17 сентября Минобороны России сообщило, что на авиабазе «Хмеймим» после атаки израильских ВВС на сирийскую провинцию Латакия потеряли связь с экипажем самолета Ил-20, самолет также пропал с радаров.

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По данным телеканала CNN, самолет мог быть сбит сирийскими ПВО во время отражения атаки. На борту находились 14 военнослужащих, их судьба в настоящий момент неизвестна.

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