«Не стоит создавать искусственные рекорды»: тренер о ситуации Кержакова и Дзюбы

Российский тренер Сергей Балахнин выразил мнение, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину не стоит вызывать нападающего Артема Дзюбу только для того, чтобы он вновь побил бомбардирский рекорд Александра Кержакова в национальной команде. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Какой смысл искусственно вытягивать кого-то на рекорд? Это несправедливо. Мне кажется, надо оставить все, как есть. Пусть у обоих будут одинаковые цифры по голам за сборную. Это было бы честно. Не стоит заниматься перетягиванием каната, создавая искусственные рекорды. Нужно на этом остановиться», — отметил он.

Изначально сообщалось, что в 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Кержакова на Андрея Аршавина. В Международную федерацию футбола (ФИФА) поступило официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

Как указал журналист Иван Карпов, окончательное решение по этому делу должен принять Российский футбольный союз, в который Кержаков уже направил свое обращение. Дело находится на контроле у генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если РФС признает гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

Ранее в РФС сделали заявление по ситуации с рекордом Кержакова и Дзюбы.