ЕС будет платить €3 млрд в год в виде процентов по кредиту Украине

Politico: Евросоюз каждый год будет платить €3 млрд по займу для Украины

Евросоюз будет ежегодно платить €3 млрд в виде процентов по кредиту Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников Европейской комиссии.

В пятницу лидеры ЕС договорились о кредите для Украины в размере €90 млрд в 2026–2027 годах.

Чехия, Венгрия и Словакия не присоединятся к остальным 24 странам блока в разделении долгового бремени, но договорились не препятствовать этому. В рамках соглашения ЕК предложит так называемое расширенное сотрудничество в начале следующей недели, предоставив 24 странам ЕС правовую платформу для привлечения совместного заемного финансирования.

Соглашение об этом было достигнуто после того, как члены ЕС не смогли договориться о спорном плане использования замороженных российских активов.

«Новый план обойдется недешево. Ожидается, что начиная с 2028 года ЕС будет ежегодно выплачивать 3 миллиарда евро в виде процентов по своему семилетнему бюджету, который в значительной степени финансируется правительствами стран ЕС. Выплата процентов начнется в 2027 году...», — пишет Politico.

Украина сможет погасить кредит только после завершения конфликта. При этом ЕС сможет постоянно пролонгировать долг или использовать замороженные российские активы для его погашения.

Ранее Зеленский назвал «важной победой» выдачу Украине кредита на €90 млрд.