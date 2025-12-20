На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Финляндии сочли Россию самой уважаемой страной в мире

Финский политик Мема назвал Россию самым уважаемым государством в мире
Газета.Ru

Россия является самым уважаемым государством в мире. Об этом на своей странице в социальной сети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он выразил уверенность, что наблюдаемое в данный момент улучшение отношений Москвы и Вашингтона — это самая хорошая новость для европейских стран.

«Россия является самой уважаемой страной на Земле. Я верю, что большинство европейцев полностью уважают Россию и хотят видеть дипломатическое решение украинского вопроса», — отметил политик.

По его мнению, администрация действующего президента США Дональда Трампа делает «чудесную работу» по установлению мира. Мема подчеркнул, что американский лидер объединяет европейцев больше, чем это могли бы сделать руководители Европейского союза (ЕС).

Впоследствии финский политик опубликовал еще один пост, в котором раскритиковал администрацию бывшего хозяина Белого дома Джо Байдена. Она потерпела «полный провал» и принесла лишь хаос, написал член «Альянса свободы».

19 декабря бывший спичрайтер экс-президента США Джорджа Буша Дэвид Фрум заявил, что Дональд Трамп перешел на сторону России. Как он сказал, нынешнее американское руководство переходит от роли посредника к роли прямого союзника Москвы. Фрум добавил, что в настоящее время американцам «сложно осознать масштаб отношений», которые связывают Трампа и Россию.

Ранее Путин похвалил усилия Трампа по урегулированию конфликта.

