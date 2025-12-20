Опрос показал, что немцы разуверились в правительстве Мерца

Bild: более 80% немцев сомневаются, что Мерц исправит ситуацию в стране

Жители Германии все меньше уверены в способности правительства ФРГ, возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем, эффективно реагировать на текущие вызовы. Об этом говорят данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA по инициативе издания Bild.

Несмотря на принятые на этой неделе реформы, немцы сохраняют пессимистичные взгляды. Исследование показало, что 40% опрошенных предвидят ухудшение своего личного финансового положения. 41% не ожидают каких-либо изменений. Лишь 10% выражают надежду на улучшение, а 9% не смогли дать определенного ответа.

Уровень доверия к экономической политике действующего правительства еще ниже. 58,7% респондентов не верят в экономический рост при нынешнем составе кабинета министров, что является самым высоким показателем негативных ожиданий с момента формирования правительства Мерца. Только 25% опрошенных надеются на экономическое оживление, а 16% затруднились ответить.

Большинство респондентов не предвидят улучшений и в сфере миграционной политики. 31% полагают, что ситуация усугубится, 41% не ждут каких-либо изменений. Лишь 18% надеются на положительные сдвиги, а 9% воздержались от ответа.

В опросе, проводившемся с 12 по 15 декабря, приняли участие 1003 человека.

