На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Опрос показал, что немцы разуверились в правительстве Мерца

Bild: более 80% немцев сомневаются, что Мерц исправит ситуацию в стране
true
true
true
close
Michael Kappeler/Global Look Press

Жители Германии все меньше уверены в способности правительства ФРГ, возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем, эффективно реагировать на текущие вызовы. Об этом говорят данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA по инициативе издания Bild.

Несмотря на принятые на этой неделе реформы, немцы сохраняют пессимистичные взгляды. Исследование показало, что 40% опрошенных предвидят ухудшение своего личного финансового положения. 41% не ожидают каких-либо изменений. Лишь 10% выражают надежду на улучшение, а 9% не смогли дать определенного ответа.

Уровень доверия к экономической политике действующего правительства еще ниже. 58,7% респондентов не верят в экономический рост при нынешнем составе кабинета министров, что является самым высоким показателем негативных ожиданий с момента формирования правительства Мерца. Только 25% опрошенных надеются на экономическое оживление, а 16% затруднились ответить.

Большинство респондентов не предвидят улучшений и в сфере миграционной политики. 31% полагают, что ситуация усугубится, 41% не ждут каких-либо изменений. Лишь 18% надеются на положительные сдвиги, а 9% воздержались от ответа.

В опросе, проводившемся с 12 по 15 декабря, приняли участие 1003 человека.

Ранее спецпредставитель Путина призвал главу ЕК и канцлера ФРГ уйти в отставку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами