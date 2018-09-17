В СНБО прокомментировали данные Минобороны России о крушении МН17
Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал «неудачным фейком» заявление Министерства обороны России о том, что пассажирский Boeing МН-17 в 2014 году был сбит украинской ракетой, сообщает телеканал «112 Украина».
«Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17, это очередной неудачный фейк Кремля», — сказал Турчинов.
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Ранее в Минобороны России в ходе проинформировали о новых доказательствах в деле о сбитом над Донбассом малазийском Boeing MH17.
«Газета.Ru» следила за докладом Минобороны в режиме онлайн.
Международное расследование обвиняет в катастрофе Россию, Москва отрицает обвинения.