В СНБО прокомментировали данные Минобороны России о крушении МН17

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Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал «неудачным фейком» заявление Министерства обороны России о том, что пассажирский Boeing МН-17 в 2014 году был сбит украинской ракетой, сообщает телеканал «112 Украина».

«Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17, это очередной неудачный фейк Кремля», — сказал Турчинов.

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Ранее в Минобороны России в ходе проинформировали о новых доказательствах в деле о сбитом над Донбассом малазийском Boeing MH17.

«Газета.Ru» следила за докладом Минобороны в режиме онлайн.

Международное расследование обвиняет в катастрофе Россию, Москва отрицает обвинения.