Пентагон отреагировал на данные об опытах над людьми в лабораториях США

Официальный представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что данные о секретных экспериментах США над людьми на территории Грузии абсурдны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США не занимаются разработкой биологического оружия в лаборатории на территории Грузии.

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Он также добавил, что данные обвинения «абсолютно абсурдны».

Ранее сообщалось, что специалисты Министерства обороны России изучают документы о деятельности лаборатории США в Грузии, где могли проводиться эксперименты над людьми с летальным исходом.

Как отмечалось, речь идет о документах по реализации США военно-биологической программы, которые опубликовал бывший грузинский министр госбезопасности Игорь Георгадзе.