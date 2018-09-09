СМИ сообщили о переброске США дополнительных войск в Сирию

Пентагон направил в форпост Эт-Танф на юго-востоке Сирии дополнительный военный контингент, передает телеканал Fox News со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

Как отмечается, укрепление военных позиций США в регионе связано с недавними заявлениями России о подготовке ударе по боевикам в данном районе.

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«США не ищут конфронтации с Россией, правительством Сирии или любой другой группой, которая может оказывать поддержку Сирии в гражданской войне», — цитирует телеканал спикера Центрального командования США Уильяма Урбана.

По данным телеканала, в район Эт-Танфа было переброшено около сотни американских пехотинцев.

Ранее сообщалось, что Россия предупредила Соединенные Штаты о подготовке удара по боевикам в Сирии.