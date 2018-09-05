МИД прокомментировал ситуацию в Идлибе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВКС России наносят удары в сирийской провинции Идлиб не с целью «агрессии», а для уничтожения объектов террористов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, российская сторона будет действовать подобным образом и впредь.

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Она также добавила, что Россия призывает Запад не тормозить процесс деэскалации в Идлибе «противоречивыми заявлениями».

Захарова подчеркнула, что «мира» с террористами быть не может и глобальная угроза на северо-западе Сирии должна быть устранена.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что четыре российских самолета нанесли удар по позициям террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб в Сирии.

Группировка «Джебхат ан-Нусра» признана в России террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.