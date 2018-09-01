Япония подняла истребители из-за российских самолетов

Истребители Воздушных сил самообороны Японии поднялись в небо для сопровождения российских самолетов. Об этом говорится в сообщении японского ведомства, передает РИА «Новости».

Уточняется, что четыре японских истребителя поднялись, чтобы сопроводить два противолодочных самолета Ту-142 и один бомбардировщик Су-24 над акваторией Японского моря.

Реклама

В Объединенном штабе Воздушных сил самообороны Японии отметили, что Ту-142 подлетел к острову Хоккайдо и проследовал вдоль его западного побережья на юг, после чего сделал круг. Су-24 совершил полет в районе острова Хонсю, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что британские истребители перехватили российский Бе-12 в Черном море.