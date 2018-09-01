В ДНР назначен врио главнокомандующего

Временно исполняющим обязанности главнокомандующего самопровозглашенной Донецкой народной республики будет и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников. Об этом сообщил министр обороны ДНР Владимир Кононов, передает РИА «Новости».

«Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Трапезников Дмитрий Викторович. Естественно, выполнять будем команды Трапезникова», — сказал Кононов.

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Трапезников будет исполнять обязанности главы самопровозглашенной республики до проведения следующих выборов. Он занял этот пост после гибели Александра Захарченко.

Вечером 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев был тяжело ранен.