Трамп предложил сократить расходы на военные учения США и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент нет необходимости тратить «большое количество денег» на военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи. Об этом он написал в своем твиттере.

Серию твитов об отношениях США с КНДР, Южной Кореей, Японией и Китаем президент озаглавил как «заявление из Белого дома».

Реклама

Трамп посчитал, что отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в данный момент являются «теплыми» и поэтому нет необходимости в тратах на совместные военные учения КНДР и Южной Кореи.

«Тем не менее, президент [США] может возобновить совместные учения с Южной Кореей и Японией, если посчитает нужным», — говорится в твиттере Трампа.

Также в твиттере отмечается, что если такие учения состоятся, то они будут «намного более масштабными, чем раньше».

Ранее Трамп обвинял Китай в «огромном давлении» на КНДР.