В Госдуме объяснили, почему НАТО не будет конвоировать украинские суда в Азовском море

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек дал комментарий в связи с заявлением украинской стороны о возможном обращении в Совбез ООН или НАТО с просьбой сопровождать суда в Азовском море. Об этом сообщает RT.

По словам Бальбека, на Украине переоценивают свое значение для окружающего мира. Он подчеркнул, что даже после многочисленных обращений Украины в НАТО «променада иностранных военных кораблей в российских территориальных водах не будет».

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«Посочувствуют, может, даже всплакнут для приличия, и все — прощай, оружие. Украинский самопиар, что называется, «сел в лужу», а точнее, в болото: спасателей не будет, только сочувствующие», — заявил Бальбек.

Ранее сообщалось, что Киев хочет попросить НАТО или ООН конвоировать суда в Азовском море.