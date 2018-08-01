CNBC: прямое столкновение между США и Ираном вряд ли возможно

Эксперты отвергают вероятность того, что Иран непосредственно начнет открытую войну с США, однако у Тегерана есть ряд других инструментов, которые могут нанести ущерб интересам Вашингтона, отмечает телеканал CNBC.

Аналитики считают, что прямая война между США и Ираном вряд ли возможна. Когда Иран угрожает войной США, он не обязательно имеет в виду традиционные военные действия, поясняет телеканал.

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Эксперт Королевского Объединённого института оборонных исследований Анисех Тебризи говорит, что в обычной войне между США и Ираном преимущество будет у Соединенных Штатов, и в Иране об этом знают. Тем не менее, в случае эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном столкновение будет не в форме традиционной войны.

По словам Тобиаса Шнайдера, аналитика по Ближнему Востоку в берлинском Институте глобальной государственной политики, в этом списке находятся нарушение морских путей, баллистические ракеты против Эр-Рияда, угрозы американским военным в Ираке и Сирии, а также потенциальная возможность развития конфликта в Бахрейне с помощью шиитов.

Эксперт также считает, что США может сделать слишком мало, чтобы уменьшить иранское влияние. Помимо этого, Шнайдер предполагает, что нет признаков того, что экономическое давление Вашингтона на Тегеран фактически ослабит положение Ирана.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео поддержал предложение президента Дональда Трампа о переговорах с властями Ирана.