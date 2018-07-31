Самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Разведывательный самолет ВВС США RC-135V пролетел вдоль черноморского побережья России, маршрут воздушного судна опубликован в твиттере Aircraft Spots.

Самолет RC-135V используется в ВВС США для проведения радиоэлектронной разведки. Согласно опубликованному маршруту, он пролетел вдоль побережья Краснодарского края, южных границ Крыма и несколько раз прошел неподалеку от западных районов полуострова. После этого воздушное судно вернулось на базу в бухте Суда на Крите.

Ранее сообщалось, что истребители Североатлантического Альянса (НАТО) с 4 по 10 июня восемь раз сопровождали военные самолеты России в небе над Балтийским морем.