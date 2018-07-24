CNN: новый оборонный законопроект США позволит отменить часть санкций против России

Финальная версия оборонного законопроекта США на 2019 год предусматривает продолжение стратегии сдерживания России, отмечает американский телеканал CNN.

Законопроект, который предполагает финансирование в $717 млрд, «запрещает военное сотрудничество с Россией». Этот запрет также содержался в версиях законопроектов предыдущих лет.

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Отмечается, что финальная версия документа является следствием компромисса между Сенатом и Палатой Представителей в Конгрессе США.

CNN добавляет, что данная версия документа также предоставит администрации Трампа полномочия отказаться от санкций, введенных в 2017 году в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), который был принят подавляющим большинством голосов и который Трамп назвал «ошибочным».

Например, должностные лица из администрации президента стремились найти возможность отказаться от некоторых санкций, особенно тех, которые касаются стран, закупающих у России оружие или другую военную технику.

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что это позволит странам укрепить их взаимодействие с США по вопросам безопасности, поскольку они в настоящее время в состоянии перехода от «зависимости от российского военного оборудования».

В США особенно обеспокоены такими странами, как Индия, Вьетнам и Индонезия, которые в последние годы имеют все более тесные связи с США, но также закупают и большое количество российской военной техники.

Помощник конгрессмена США, знакомый с законопроектом об обороне, рассказал CNN об опасениях в том, что Москва пытается использовать санкции, предлагая сниженные цены на военное снаряжение другим странам в попытке отдалить их от США.

Помимо этого, законопроект предполагает финансирование разработки боеголовок баллистической ракеты, направленной на сдерживание России. Помимо этого, документ предполагает поддержку решения Трампа о выделении $250 млн на оборонную помощь Украине и $6,3 млрд для дальнейшего увеличения численности американских войск в Европе, поддержки американских партнеров и союзников, а также «сдерживания российской агрессии».

Ранее сообщалось, что в киберкомандовании США создали группу по противодействию России.