Россиянин есть среди задержанных в Тбилиси участников беспорядков

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что гражданин России является одним из шести участников протестных акций, задержанных в Тбилиси за беспорядки у здания парламента республики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, речь идет о людях, которые «непосредственно проявляли насилие в отношении полицейских или повреждали имущество».

«И это было не просто повреждение имущества, мы видели повреждение камер наблюдения, целью чего является дальнейшее сокрытие их преступлений», — продолжил он.

Папуашвили также сказал, что необходимо еще выяснить, кто этот задержанный гражданин РФ.

Днем 10 мая телеканал Imedi сообщил, что в Грузии задержали россиянина Андрея Раутберга по делу о нападении на полицейского и порче имущества во время акции против принятия закона об иноагентах.

По данным журналистов, у молодого человека провели обыск, в ходе которого изъяли технику. Сейчас идет суд о мере пресечения для Раутберга. Ему грозит от семи до 11 лет лишения свободы.

Ранее посольство США поддержало протесты в Грузии.