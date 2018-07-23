Белорусские военные приедут с инспекцией на Украину

Представители министерства обороны Белоруссии посетят с инспекцией одну из воинских частей на территории Украины. Об этом сообщается на сайте белорусского военного ведомства.

«С 24 по 27 июля в рамках соглашения между правительством Республики Беларусь и кабинетом министров Украины... инспекционная группа Республики Беларусь проведет инспекцию... на территории Украины и посетит одну из воинских частей вооруженных сил Украины», — сообщили на сайте минобороны Белоруссии.

Реклама

Отмечается, что инспекция должна подтвердить, что в проверяемой воинской части не ведется военная деятельность, о которой необходимо уведомить страны-участницы ОБСЕ. Также белорусская инспекция проверит достоверность сведений, которые Украина предоставила о личном составе, основных системах вооружения и военной технике.

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии выразил готовность отправить миротворцев в Донбасс.