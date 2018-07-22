Россия сбила еще один беспилотник в районе авиабазы Хмеймим в Сирии

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, которые приближались к авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя базы.

По данным представителя, в субботу, 21 июля, с наступлением темного времени суток российские ПВО обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на значительном удалении, который приближался к авиабазе. Цель уничтожили огневые средства авиабазы.

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«В воскресенье утром 22 июля 2018 года дежурными средствами ПВО также на удалении от аэродрома был уничтожен неизвестный БПЛА, приближавшийся к авиабазе Хмеймим с северо-западного направления», — добавил представитель.

Он отметил, что в результате инцидента погибших или пострадавших нет. Также он отметил, что авиабаза работает в плановом режиме.

Ранее сообщалось, что Россия сбила беспилотник боевиков в районе авиабазы Хмеймим в Сирии.