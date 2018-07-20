National Interest рассказал о совместимости «Кинжала» и Ту-22М3

Американский журнал The National Interest подверг сомнению, что Ту-22М3 сможет стать таким же успешным бомбардировщиком для нового российского оружия «Кинжал», чем нынешний МиГ-31.

Москва утверждает, что новый гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» будет иметь дальность 3 тыс. км, если будет запускаться с борта сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 «Туполев», отмечается в материале. В случае запуска с истребителя МиГ-31К, радиус действия оружия составит 2 тыс. км. Помимо этого, «Кинжал» должен быть неуязвим для существующих систем противоракетной обороны в силу своей маневренности в полете.

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В сообщениях разведки США отмечается, что оружие, которое, по мнению Вашингтона, будет принято полностью на вооружение в 2020 году, недавно было протестировано на расстоянии поражения цели в 805 км, как сообщалось в эфире CNBC.

Это имеет смысл, потому что «Кинжал» был разработан на основе баллистической ракеты малой дальности «Искандер», которая имеет дальность 500 км.

Помимо этого, США считают, что Россия проводила лишь около десяти испытаний «Кинжала». Это противоречит сообщениям России, которая заявляла о 250 полетах, отмечает журнал.

Неясно, сможет ли Ту-22М3 запустить «Кинжал», потому что Ту-22М3 не такой быстрый и способный бомбардировщик, как МиГ-31К, пишет The National Interest. Также неясно, сможет ли Ту-22М3 ускорить оружие до правильных параметров запуска. Несмотря на то, что Ту-22М3 способна развивать скорость около 1,8 чисел Маха, бомбардировщик не обладает абсолютным ускорением, скоростью или высотой полета такими, как МиГ-31.

Ранее Министерство обороны России в фейсбуке опубликовало видеозапись учебных пусков новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал».