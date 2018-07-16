Порошенко призвал скорее восстановить дееспособность ВМС Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости поскорее восстановить дееспособность военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Порошенко сделал во время совместных учений украинских и американских ВМС Sea Breeze, стартовавших 9 июля в Одесской области. В военно-морских учениях принимают участие несколько тысяч военнослужащих из 19 стран.

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«Что касается наших целей в Черноморском регионе, мы должны приложить максимум усилий для быстрого восстановления дееспособности своей морской оборонной компоненты», — заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что Украине необходимо «быть готовыми к совместным с нашими партнерами действиям». По его мнению, учения Sea Breeze-2018 помогут украинским ВМС скорее догнать флоты стран-членов НАТО и способствуют возрождению морского потенциала страны.

Ранее Порошенко обещал поднять над Севастополем украинский флаг.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.