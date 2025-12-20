На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что РФ удалось активизировать сотрудничество с Африкой на многих направлениях

Путин: удалось активизировать сотрудничество с Африкой в сфере нацбезопасности
Сергей Бобылев/РИА Новости

России удалось активизировать сотрудничество с Африкой на многих направлениях, в том числе в сфере обеспечения нацбезопасности. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Наша страна оказывает поддержку государствам Африки в обеспечении национальной безопасности и решении продовольственной проблемы, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в преодолении последствий стихийных бедствий и противодействии опасным эпидемическим заболеваниям», — зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров приветствие президента участникам второй министерской конференции форума партнерства Россия-Африка.

В субботу в Каире началось первое пленарное заседание министерской конференции форума. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел, который прибыл в столицу Египта 19 декабря.

Ранее посол оценил отношения РФ и ЦАР.

