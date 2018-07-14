Украина закупит у Франции 55 вертолетов
Правительство Украины подписало соглашение с французской компанией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского кабмина.
Отмечается, что вертолеты будут использованы для нужд национальной полиции, государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пограничной службы и национальной гвардии.
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Стоимость контракта — €555 млн. В эту сумму входят закупка вертолетов, а также техническая поддержка, обучение пилотов и обслуживающего персонала.
В пресс-службе добавили, что на Украину поступят 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125.
Ранее на Украине рассказали о проблемах с противовоздушной обороной.