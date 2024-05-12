В МИД РФ заявили о причастности Запада к теракту в Белгороде

Иностранные спонсоры киевского режима имеют прямое отношение к теракту в Белгороде, где пострадали десятки человек, Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.

«К этому акту имеют самое прямое отношение иностранные спонсоры режима, засевшего в Киеве. Именно западники снабдили украинских боевиков оружием, обучили их войне и заплатили им», – говорится в посте дипломата.

По его словам, произошедшее в Белгороде — наглядный пример отношения Киева к гражданскому населению. Мирошник подчеркнул, что киевский режим, его боевики и полевые командиры в скором времени ответят за совершенный ими теракт.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо связал массированный ракетный удар по Белгороду с провалами ВСУ на поле боя. По его словам, украинские войска терпят поражение на фронте и стараются отыграться на мирных жителях.

12 мая в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. После этого город подвергся массированному обстрелу ВСУ, в результате которого обрушился подъезд жилого дома с 1-го по 10-й этаж. На данный момент известно о 20 пострадавших жителях города, включая двоих несовершеннолетних.

Ранее в МИД РФ охарактеризовали атаку ВСУ на Белгород.