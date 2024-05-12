Мантуров попросил поддержать Алиханова на пост главы Минпромторга

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров попросил комитет Государственной думы поддержать губернатора Калининградской области Антона Алиханова на пост нового главы Минпромторга. Об этом сообщает ТАСС.
Также стало известно, что комитет Госдумы по промышленности и торговле рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера.
11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова новым министром промышленности и торговли. Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков напомнил, что Алиханов ранее работал в Минпромторге и состоял в консультативном совете по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии. Также он охарактеризовал Алиханова как квалифицированного и сильного управленца.
Пресс-секретарь Алиханова рассказал, что предложение перейти в правительство России и возглавить Министерство промышленности и торговли стало для калининградского губернатора неожиданным.
О том, кто войдет в новый состав правительства — в материале «Газеты.Ru».
Ранее сообщалось, что выборы глав трех регионов могут пройти в сентябре.