Мантуров попросил поддержать Алиханова на пост главы Минпромторга

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров попросил комитет Государственной думы поддержать губернатора Калининградской области Антона Алиханова на пост нового главы Минпромторга. Об этом сообщает ТАСС.

Также стало известно, что комитет Госдумы по промышленности и торговле рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера.

11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова новым министром промышленности и торговли. Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков напомнил, что Алиханов ранее работал в Минпромторге и состоял в консультативном совете по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии. Также он охарактеризовал Алиханова как квалифицированного и сильного управленца.

Пресс-секретарь Алиханова рассказал, что предложение перейти в правительство России и возглавить Министерство промышленности и торговли стало для калининградского губернатора неожиданным.

О том, кто войдет в новый состав правительства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что выборы глав трех регионов могут пройти в сентябре.