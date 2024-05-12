Десятки организаций и вся техника Белгорода работают на месте обрушения дома

Министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Алексей Ботвиньев сообщил РИА Новости, что несколько десятков строительных организаций и почти вся строительная техника Белгорода работают на месте обрушившегося дома.

«Все, кто готов участвовать на восстановлении, техника почти со всего города… десятки строительных организаций (работают на месте. — «Газета.Ru»)», – рассказал он агентству.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что об эвакуации пострадавших в Белгороде на лечение в Москву говорить пока рано. По его словам, это решение будет принято по результатам осмотра пострадавших федеральными медиками.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее двухмесячный младенец пострадал при обрушении жилого дома в Белгороде.