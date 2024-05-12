После отравления пенсионеров в День Победы в петербургском пансионате начали проверку

Роспотребнадзор организовал проверку пансионата «Заря» в Петербурге, где на 9 Мая массово отравились пенсионеры. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает 78.ru.

По информации телеканала, постояльцы оздоровительного центра в Репино начали жаловаться на плохое самочувствие 9 мая. Отмечается, что у большинства из них обнаружили признаки острой кишечной инфекции.

Роспотребнадзор организовал проверку по факту произошедшего. Специалисты отобрали пробы пищи, смывы воды и внешней среды. Они также обследовали работников организации и отравившихся. В пансионате провели дезинфекцию.

До этого в Новосибирской области 15 человек отравились суши из местной доставки. Суд приостановил деятельность предприятия на 90 суток. Предпринимательницу, ответственную за доставку, признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Ранее стало известно, что российская школа выплатит ученикам компенсации после массового отравления в столовой.