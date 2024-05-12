Найден способ уменьшить или увеличить кислотность желудка

Ген ERRγ отвечает за обучение клеток желудка выработке соляной кислоты. Блокирование его работы в будущем поможет лечить заболевания, связанные с повышенной или пониженной кислотностью желудка. Это показало исследование, опубликованное в журнале Cell Stem Cell.

Язвенная болезнь, аутоиммунный гастрит, рак желудка и пищевода, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь имеют общую черту: они сопровождаются нарушением нормальной активности париетальных клеток — единственных клеток в организме, которые производить соляную кислоту. Она создает сильно кислую среду в желудке, уничтожающую бактерии и способствующую перевариванию пищи.

В новом исследовании ученые определили, что ген ERRγ отвечает за превращение стволовых клеток в париетальные. У мышей с удаленным геном ERRγ отсутствовали париетальные клетки. Результаты исследования в будущем помогут разработать препараты для лечения заболеваний, связанных с пониженной или повышенной выработкой кислоты в желудке.

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