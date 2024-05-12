В Белгороде спасатели завершили эвакуацию обрушившейся многоэтажки

Устанавливается местонахождение еще 10 человек, которые могли быть в многоквартирном жилом доме в Белгороде в момент обрушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Также сообщается, что завершили эвакуацию жилой многоэтажки, где произошло частичное обрушение.

Позже установили местонахождение еще одного человека под завалами.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее спасатели дважды прерывали работы на месте обрушения в Белгороде.