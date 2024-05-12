Комитет ГД поддержал кандидатуру Силуанова на переназначение в Минфин

Профильный комитет Госдумы поприветствовал кандидатуру Антона Силуанова на пост главы министерства финансов России. Об этом сообщает газета РБК, ссылаясь на анонимные источники, знакомые с ходом обсуждений кадровых решений в кабинете министров.

В ходе своей речи на заседании госкомитета по бюджету и налогам, он обозначил главные задачи ведомства: поддержка населения, технологический суверенитет и обеспечение безопасности страны.

Незадолго до этого стало известно, что Силуанов сохранит пост министра финансов РФ в новом правительстве страны.

Перед этим в Минфине раскрыли детали грядущей налоговой реформы. По словам Силуанова, одна из ключевых задач грядущей налоговой реформы — создание благоприятных условий для инвестиций компаний. В частности, Минфин рассчитывает шире использовать механизм инвестиционного налогового вычета. Еще одной задачей реформы станет создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики и инвестактивности компаний.

Ранее Силуанов спрогнозировал снижение госдолга России.