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Комитет ГД поддержал кандидатуру Силуанова на переназначение в Минфин

В комитете Госдумы поддержали кандидатуру Силуанова на пост главы Минфина РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Профильный комитет Госдумы поприветствовал кандидатуру Антона Силуанова на пост главы министерства финансов России. Об этом сообщает газета РБК, ссылаясь на анонимные источники, знакомые с ходом обсуждений кадровых решений в кабинете министров.

В ходе своей речи на заседании госкомитета по бюджету и налогам, он обозначил главные задачи ведомства: поддержка населения, технологический суверенитет и обеспечение безопасности страны.

Незадолго до этого стало известно, что Силуанов сохранит пост министра финансов РФ в новом правительстве страны.

Перед этим в Минфине раскрыли детали грядущей налоговой реформы. По словам Силуанова, одна из ключевых задач грядущей налоговой реформы — создание благоприятных условий для инвестиций компаний. В частности, Минфин рассчитывает шире использовать механизм инвестиционного налогового вычета. Еще одной задачей реформы станет создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики и инвестактивности компаний.

Ранее Силуанов спрогнозировал снижение госдолга России.

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