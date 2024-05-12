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В Петербурге арестовали водителя упавшего в Мойку автобуса

Водитель упавшего в Мойку автобуса Курбонов арестован сроком на два месяца

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал сроком на два месяца Рахматшоха Курбонова, который управлял автобусом, упавшим в реку Мойку с Поцелуева моста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

«Суд избрал Курбонову стражу по 09.07.2024», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что суд в Санкт-Петербурге приступил к процедуре избрания в отношении Курбонова меры пресечения. В процессе присутствуют переводчик и два защитника. В ходе рассмотрения вопроса о мере пресечения водителю автобуса был изучен протокол допроса водителя. Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе.

Авария с рейсовым автобусом в Петербурге произошла 10 мая. Водитель не справился с управлением, поворачивая на Поцелуев мост с Большой Морской улицы. Он врезался в другую машину, пробил ограждение и упал в реку. Из 20 пассажиров, находившихся в салоне, выжили 13.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета РФ изъяли документацию из компании, которой принадлежит затонувший автобус.

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