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Нино Нинидзе раскрыла отношение к обнаженным сценам

Актриса Нино Нинидзе заявила, что старается избегать полностью обнаженных сцен

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Пресс-служба Lite Agency

Актриса Нино Нинидзе призналась в программе «Кино в деталях», что старается избегать полностью обнаженных сцен.

Нинидзе уточнила, что против того, чтобы появляться в кадре полностью голой. По словам артистки, в некоторых сценах она даже настаивает, чтобы ее тело было прикрыто.

«Я стараюсь все-таки, чтобы это не бросалось в глаза, и у человека не было ощущения, что это какая-то эротика или что-то переходит за какую-то грань. Когда я пришла на знакомство с режиссером, я настояла на том, чтобы моя героиня не обнажалась так, как все мои коллеги», — поделилась актриса.

Нино Нинидзе дебютировала в кино в 2010 году в картине «Тихая застава». В ее фильмографии 30 работ. Она снялась в таких картинах, как «13 клиническая», «Стой! Не то мама будет гадать», «Отель Элеон», «В активном поиске», «Карамора».

В марте сценарист Андрей Золотарев рассказал, что мистический сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским изначально рассчитан на пять сезонов. По его словам, три из сезонов должны рассказывать о событиях из настоящего, а два остальных — из прошлого.

Ранее бывшая жена Гуфа пожаловалась на суд за алименты.

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